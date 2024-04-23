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Учёные рассказали о неизлечимой болезни, возникающей от хронического недосыпания

Учёные рассказали о неизлечимой болезни, возникающей от хронического недосыпания

Сон менее 6 часов в сутки вызывает диабет второго типа.Британские исследователи на протяжении 10 лет смотрели на анализы 250 тысяч человек из собственного биобанка и пришли к выводу о том, что хроническое недосыпание приводит организм к неизлечимому диабету второго типа.

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