Учёные рассказали о неизлечимой болезни, возникающей от хронического недосыпания

Сон менее 6 часов в сутки вызывает диабет второго типа.Британские исследователи на протяжении 10 лет смотрели на анализы 250 тысяч человек из собственного биобанка и пришли к выводу о том, что хроническое недосыпание приводит организм к неизлечимому диабету второго типа.