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Царьград

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«Европейцы заигрались»: в Госдуме пригрозили Лондону ответными мерами

«Европейцы заигрались»: в Госдуме пригрозили Лондону ответными мерами

В Москве терпение к выходкам Лондона подходит к концу. Первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа прямо заявил: вызывающее поведение Британии, которая фактически признала себя участником конфликта, может сделать её первой целью для ответных мер.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Сколько трепа и ничего реального, кроме грозных речей и сдвинутых бровей паркетного вояки 7
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1 м.