В Москве терпение к выходкам Лондона подходит к концу. Первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа прямо заявил: вызывающее поведение Британии, которая фактически признала себя участником конфликта, может сделать её первой целью для ответных мер.
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