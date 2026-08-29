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Аргументы недели

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СК начало расследование после выпадения ребенка из окна на набережной Мойки

СК начало расследование после выпадения ребенка из окна на набережной Мойки

В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже дома на набережной реки Мойки.

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