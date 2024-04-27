Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителей Свердловской области

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Чкаловском районе города Екатеринбурга один из многоквартирных домов признан аварийным: в нем течет крыша, стены в трещинах, но жильцов до сих пор не расселили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии