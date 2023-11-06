Россия разнесла лиходеев в клочья. Ответ за атаку на Крым не заставил себя ждать - полыхает всё, что может гореть

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Комментарии
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В
Владимир
Вот абсолютно точно - чего ждём прежде чем грохнуть? Ждем жертв с нашей стороны, чтобы ответить после гибели наших ребят? Похоже на какой-то непрофессионализм или пуще того...
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11 час.
Наталья Юхвидова
👍 Зачем ждали?
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5 час.
Leonid PlиGin
Аффтару бы курсы по ликвидации безграмотности пройти...
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4 час.

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