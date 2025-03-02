Разгром "проклятой" бригады": "Искандер" разом похоронил 150 "элитных" боевиков ВСУ

Минобороны сообщило об ударе "Искандером" по полигону ВСУ под Днепром. Уничтожено до 150 боевиковВ первый день весны Минобороны России сообщило об уничтожении боевиков 157-й механизированной бригады ВСУ, проходившей подготовку на полигоне Новомосковский в Днепропетровской области.