Ушаков: Трамп сказал Путину, что восстановление связей между РФ и США сулит выгоды

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что восстановление торговых связей между РФ и США сулит колоссальные выгоды для обеих стран.
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