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Путин: нет сомнений, что Игры Будущего вызовут отклик у миллионов людей

Путин: нет сомнений, что Игры Будущего вызовут отклик у миллионов людей

Президент России Владимир Путин выступил с обращением за 100 дней до начала Игр Будущего. «Нет сомнений, что Игры вызовут отклик у миллионов людей, продемонстрируют один из приоритетов формирующегося многополярного мира.

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