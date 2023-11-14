Путин: нет сомнений, что Игры Будущего вызовут отклик у миллионов людей

Президент России Владимир Путин выступил с обращением за 100 дней до начала Игр Будущего. «Нет сомнений, что Игры вызовут отклик у миллионов людей, продемонстрируют один из приоритетов формирующегося многополярного мира.
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