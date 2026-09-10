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«Политическое землетрясение в Германии может распространиться на всю Европу». Интервью с Александром Раром

«Политическое землетрясение в Германии может распространиться на всю Европу». Интервью с Александром Раром

«В европейской истории завершается целый период, в котором доминировали леволиберальные силы. Правые партии почти повсеместно рвутся к власти.

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