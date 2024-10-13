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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сунесс не подписал бы Погба даже бесплатно: «Он растратил талант попусту. Победа на ЧМ – худшее, что с ним случилось, возможно. С тех пор он расслабился»

Ранее дисквалификация французского футболиста за употребление допинга была сокращена с 4 лет до 18 месяцев.

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