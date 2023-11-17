США не поддерживают независимость Тайваня в преддверии выборов на острове

Старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран заявила, что Соединенные Штаты продолжат заявлять, что не поддерживают независимость Тайваня по мере приближения к выборам на острове.
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