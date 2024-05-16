Футболист «Зенита» Артур объяснил, почему не смог продолжить матч с ЦСКА

Игрок почувствовал дискомфорт Полузащитник петербургского «Зенита» Артур ответил на вопрос о своей вынужденной замене в компенсированное время ответного финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии