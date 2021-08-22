Народные Новости

458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Нет Вова, не быть тебе черпалём, так и будешь вечно на подхвате. Чужих мнений. Вова, как ты сам думаешь, что для Укра...Зеленский объясни...
  • Ed Red
    Ранее (советское время) Украина была лидером в качестве инженерных расчетов. Увы и это уже в, утраченном безвозвратно...Корнилов рассказа...
  • Ваша Светлость
    Опять козлы бородатые хотят втянуть Россию в свой блудняк... Потом эти селюки объединятся и объявят нам же джихад, ..."Талибан" хочет н...

Психолог дала советы по подготовке детей к школе после летнего отдыха

Психолог дала советы по подготовке детей к школе после летнего отдыха

Первого сентября все российские школьники сядут за парты. Как заявила уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова, традиционный формат образования не заменит дистанционный, так как он предусматривает не только обучение, но и воспитание.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх