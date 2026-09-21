В Калуге объяснили перебои с бензином объективными причинами

В министерстве конкурентной политики заявили, что проблемы с бензином на АЗС вызваны объективными причинами, а руководители топливных компаний сейчас перенастраивают логистические цепочкиВ региональном министерстве конкурентной политики прокомментировали материал "Калужских новостей" о новых проблемах с бензином на АЗС и опять растущих очередях.
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