В Калуге объяснили перебои с бензином объективными причинами

В министерстве конкурентной политики заявили, что проблемы с бензином на АЗС вызваны объективными причинами, а руководители топливных компаний сейчас перенастраивают логистические цепочкиВ региональном министерстве конкурентной политики прокомментировали материал "Калужских новостей" о новых проблемах с бензином на АЗС и опять растущих очередях.