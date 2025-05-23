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Чемпионат Испании. «Бетис» примет «Валенсию», «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в субботу, «Барса» – с «Атлетиком» в воскресенье

В пятницу «Бетис» примет «Валенсию».  В субботу «Реал» сыграет дома с «Сосьедадом» Арсена Захаряна,  В воскресенье «Атлетико» встретится в гостях с «Жироной», «Барселона» в ранге чемпиона проведет выездной матч с «Атлетиком».

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