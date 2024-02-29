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Карагандинцев приглашают поделиться идеями мест для новых муралов

Карагандинцев приглашают поделиться идеями мест для новых муралов

Карагандинский Центр Урбанистики – в поиске локации для новых муралов. Сезон начнется с приходом теплой погоды, когда можно будет приступить к работам на фасаде, а пока центр приглашает горожан делиться локациями и идеями для произведений искусства, сообщает корреспондент ekaraganda.

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