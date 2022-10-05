Вечерний Новосибирск

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Гигантов Солнечной системы в осеннем небе показал астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска

Гигантов Солнечной системы в осеннем небе показал астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска

Сатурн и Юпитер вместе со спутниками на фото показал Алексей Поляков своим подписчикам в соцсетях. «Снимал в 15 км от города, и в этот вечер была очень неплохая атмосфера, примерно 7 из 10, где 1 – это плохо, а 10 – великолепно», - поделился с VN.

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