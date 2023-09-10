ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Москвичи потратят баллы «Миллиона призов» на благотворительность и культурные мероприятия

Москвичи потратят баллы «Миллиона призов» на благотворительность и культурные мероприятия

В ходе розыгрыша москвичи получают от одной до пяти тысяч баллов Жители Москвы рассказали журналистам, что выигрышные баллы, полученные в рамках акции  «Миллион призов», собираются потратить на благотворительность и посещение культурных мероприятий.

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