Москвичи потратят баллы «Миллиона призов» на благотворительность и культурные мероприятия

В ходе розыгрыша москвичи получают от одной до пяти тысяч баллов Жители Москвы рассказали журналистам, что выигрышные баллы, полученные в рамках акции «Миллион призов», собираются потратить на благотворительность и посещение культурных мероприятий.
В ходе розыгрыша москвичи получают от одной до пяти тысяч баллов Жители Москвы рассказали журналистам, что выигрышные баллы, полученные в рамках акции «Миллион призов», собираются потратить на благотворительность и посещение культурных мероприятий.
Свежие комментарии