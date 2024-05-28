Жителям Евпатории обещают частично компенсировать отсутствие воды в мае. Как передает корреспондент РИА «Новый День», воду во всем городе отключили рано утром 18 мая – для ремонта водовода, питающего город.
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