Открытие новой станции метро в Петербурге перенесли на 2025 год

Беглов отложил открытие станции метро «Казаковская» из-за кризиса в отрасли Станцию метро «Казаковская» («Юго-Западная») на Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге откроют позднее, чем намечали — в 2025 году.
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