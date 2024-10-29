МО РФ сообщило об уничтожившем четырёх боевиков ВСУ рядовом Воронцове

В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о военнослужащем Армии РФ Валерии Воронцове, которому удалось отразить атаку ВС киевского режима на крайне важном направлении спецоперации.
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