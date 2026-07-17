В Госдуме выступили за введение налогового вычета для молодых специалистов

Инициатива нацелена на поддержку работников в возрасте до 35 лет, трудоустроенных по специальности, и предполагает предоставление социального налогового вычета по НДФЛ Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой, предлагающей наделить регионы правом устанавливать налоговый вычет для молодых специалистов в возрасте до 35 лет.