Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

В Госдуме выступили за введение налогового вычета для молодых специалистов

В Госдуме выступили за введение налогового вычета для молодых специалистов

Инициатива нацелена на поддержку работников в возрасте до 35 лет, трудоустроенных по специальности, и предполагает предоставление социального налогового вычета по НДФЛ Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой, предлагающей наделить регионы правом устанавливать налоговый вычет для молодых специалистов в возрасте до 35 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии