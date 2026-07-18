Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Назло бабушке уши отморожу. Евросоюз судится за право не покупать российский газ

Назло бабушке уши отморожу. Евросоюз судится за право не покупать российский газ

Артур КОНДРАТЕНКО Газовый конфликт между Россией и Европой вступил в новую судебную фазу. Оператор газопровода «Северный поток – 2» швейцарская компания Nord Stream 2 AG подала иск в Суд Евросоюза, требуя отменить ключевой нормативный акт ЕС, который фактически ставит крест на её бизнесе.

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