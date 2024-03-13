После неудачных заработков в России Орбакайте возвращается в американский бар

Кристина Орбакайте вернётся в США из России, где она заработала не так много, как рассчитывала.Певица Кристина Орбакайте выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине после того, как её выступление накрылось в Кремлёвском дворце.
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