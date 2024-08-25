Это реально, красиво и не дорого! Подиум для дачи под навесом или ротонда. 10 невероятно симпатичных и гениальных идей!

Беседка, расположенная на расстоянии от дома, может стать не только удобным местом для отдыха, но и хорошим украшением сада, видовым объектом, на котором из разных точек будет сфокусирована композиция ландшафта.
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