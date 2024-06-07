«Опасно для людей»: почему не стоит употреблять горячие напитки в жару

Употреблять горячие напитки в жаркую погоду может быть опасно для здоровья. Об этом «Известиям» рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
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