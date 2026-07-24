Главный онколог Минздрава назвал способы существенно снизить риск развития рака

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, как снизить риск развития рака. Здоровый образ жизни и регулярное прохождение профилактических осмотров являются главными инструментами в борьбе с онкологическими заболеваниями.
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