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Главный онколог Минздрава назвал способы существенно снизить риск развития рака

Главный онколог Минздрава назвал способы существенно снизить риск развития рака

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, как снизить риск развития рака. Здоровый образ жизни и регулярное прохождение профилактических осмотров являются главными инструментами в борьбе с онкологическими заболеваниями.

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