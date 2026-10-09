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Под Орлом школьника отдадут под суд за покупку ножа для совершения теракта

Под Орлом школьника отдадут под суд за покупку ножа для совершения теракта

Следственные органы СК России по Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Свердловского района.

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