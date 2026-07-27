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Специалист Девяткин: загрузка документов в ИИ может привести к уголовному делу

Специалист Девяткин: загрузка документов в ИИ может привести к уголовному делу

Заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин заявил, что беспорядочная загрузка важных документов и персональных данных в нейросети может повлечь административную или уголовную ответственность.

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