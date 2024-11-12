PNAS: напряженная умственная работа истощает области, отвечающие за самоконтроль

Учёные из Технологической школы передовых исследований Лукки в Италии обнаружили, что продолжительное умственное напряжение может привести к истощению мозговых ресурсов, отвечающих за самоконтроль, и повысить вероятность агрессивного поведения.
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