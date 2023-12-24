В поисках летописей Атлантиды: Тайная комната под лапой Большого Сфинкса Некрополь Гизы - комплекс памятников, включающий Большого Сфинкса, пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина и другие расположенные рядом постройки - самим фактом своего существования заставляет мир задаваться множеством вопросов.
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