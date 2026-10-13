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«Ты хочешь стать актрисой, а зачем?»: через какие испытания приходится пройти, чтобы поступить в Школу Олега Табакова

«Ты хочешь стать актрисой, а зачем?»: через какие испытания приходится пройти, чтобы поступить в Школу Олега Табакова

И можно ли там петь «Короля и шута» или «Сектора газа»?В театральной школе Олега Табакова началась новая приемная кампания.

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