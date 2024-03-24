Индонезия сохраняет преемственность

В Индонезии состоялись президентские выборы, победу на которых с 58,6% голосами одержал 72-летний министр обороны страны Прабово СубиантоAP PHOTO/ACHMAD IBRAHIM Новый президент Индонезии Прабово Субианто не обязательно станет американской марионеткойчитайте на monocle.
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