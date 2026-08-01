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Царьград

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Мэр Сеуты сообщил о проникновении 60 тысяч мигрантов за сутки

Мэр Сеуты сообщил о проникновении 60 тысяч мигрантов за сутки

Мигранты из Марокко остались в море у берегов испанской Сеуты, наблюдая за силами безопасности. Мэр Хуан Хесус Вивас сообщил, что в конце июля в город проникло 60 тысяч человек, что вызвало беспорядки и кризис.

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