Смейся до слёз

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14 коллажей, где знаменитости встретились с собой в детстве или юности

14 коллажей, где знаменитости встретились с собой в детстве или юности

Мы часто тут собираем подборки архивных фотографий знаменитостей, но еще более интересно смотреть на них на коллажах фотошопера из Казахстана Абжата, который объединяет в одном кадре звезд в их молодости или детстве и в их нынешнем возрасте.

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