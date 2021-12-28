14 коллажей, где знаменитости встретились с собой в детстве или юности

Мы часто тут собираем подборки архивных фотографий знаменитостей, но еще более интересно смотреть на них на коллажах фотошопера из Казахстана Абжата, который объединяет в одном кадре звезд в их молодости или детстве и в их нынешнем возрасте.
Мы часто тут собираем подборки архивных фотографий знаменитостей, но еще более интересно смотреть на них на коллажах фотошопера из Казахстана Абжата, который объединяет в одном кадре звезд в их молодости или детстве и в их нынешнем возрасте.
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