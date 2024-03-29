Эмомали Рахмон загоняет Россию в угол. Избавиться от таджиков уже не получится. Крокус Сити Холл отрыл ящик Пандоры

Валерий Симоненко

Дожились. Вернее ДОЖИЛСЯ... Путин, что УЖЕ Э. Рахмон "ложит" на него. Выходит, что НАШ Президент СЛАБАК ПРОТИВ Рахмона и НИ ЧЕГО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ против таджикского беспредела! Ну и ну! "Многоходовочки", однако... И "воинственная" риторика Гаранта... ГАДОСТНО то как - то, господа, всё это. СРУТ на гас, на нашу Россию, все, кому не лень. Не противно ли? Позор же! Когда осознаем? Когда ПУТИН, наконец то, перестанет трусить?