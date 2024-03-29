Интересная жизнь с Vera Star После теракта в "Крокусе" вслед за шоком от хладнокровного убийства ни в чем неповинных людей и поджога лучшего концертного зала страны, в России ожидаемо усилились националистические настроения.
Эмомали Рахмон загоняет Россию в угол. Избавиться от таджиков уже не получится. Крокус Сити Холл отрыл ящик Пандоры
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Романова
Рахмон шантажист. Откажемся принимать чебуреков, Таджикистан вступит в НАТО.
Ответить
39 мин.
Валерий Симоненко
Дожились. Вернее ДОЖИЛСЯ... Путин, что УЖЕ Э. Рахмон "ложит" на него. Выходит, что НАШ Президент СЛАБАК ПРОТИВ Рахмона и НИ ЧЕГО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ против таджикского беспредела! Ну и ну! "Многоходовочки", однако... И "воинственная" риторика Гаранта... ГАДОСТНО то как - то, господа, всё это. СРУТ на гас, на нашу Россию, все, кому не лень. Не противно ли? Позор же! Когда осознаем? Когда ПУТИН, наконец то, перестанет трусить?
Ответить
16 мин.
СЕ
Сергей ЕВ
Всё получится - была бы государева воля
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии