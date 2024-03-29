Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 331 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    В Белоруссию еще не дошло таджикское иго.Русский грузчик с...
  • Валерий Симоненко
    "лозунги "Россия для русских" - развал страны? да не скажу хорошо отношусь ко всем коренным народам России, а вот к м...Иначе прилетит на...
  • Сергей ЕВ
    Всё получится - была бы государева воляЭмомали Рахмон за...

Эмомали Рахмон загоняет Россию в угол. Избавиться от таджиков уже не получится. Крокус Сити Холл отрыл ящик Пандоры

Эмомали Рахмон загоняет Россию в угол. Избавиться от таджиков уже не получится. Крокус Сити Холл отрыл ящик Пандоры

Интересная жизнь с Vera Star После теракта в "Крокусе" вслед за шоком от хладнокровного убийства ни в чем неповинных людей и поджога лучшего концертного зала страны, в России ожидаемо усилились националистические настроения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Романова
Рахмон шантажист. Откажемся принимать чебуреков, Таджикистан вступит в НАТО.
Ответить
39 мин.
Валерий Симоненко
Дожились. Вернее ДОЖИЛСЯ... Путин, что УЖЕ Э. Рахмон &quot;ложит&quot; на него. Выходит, что НАШ Президент СЛАБАК ПРОТИВ Рахмона и НИ ЧЕГО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ против таджикского беспредела! Ну и ну! &quot;Многоходовочки&quot;, однако... И &quot;воинственная&quot; риторика Гаранта... ГАДОСТНО то как - то, господа, всё это. СРУТ на гас, на нашу Россию, все, кому не лень. Не противно ли? Позор же! Когда осознаем? Когда ПУТИН, наконец то, перестанет трусить?
Ответить
16 мин.
СЕ
Сергей ЕВ
Всё получится - была бы государева воля
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх