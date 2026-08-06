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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» отменила товарищеский матч в Марокко из-за миграционного кризиса в Сеуте

«Барселона» сообщила об отмене товарищеского матча в Марокко против местного « Иттихад Танжер » на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте.

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