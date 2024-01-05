Капкан захлопывается: в Авдеевке началась третья фаза. Россия прогнула Киев с обменом, 5 проблем Зеленского — Закрытые сводки СВО Впервые за долгое время едва ли не главной новостью, касающейся ведения спецоперации на Украине, оказалась информация об обмене пленными.