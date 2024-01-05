Капкан захлопывается: в Авдеевке началась третья фаза. Россия прогнула Киев с обменом, 5 проблем Зеленского — Закрытые сводки СВО Впервые за долгое время едва ли не главной новостью, касающейся ведения спецоперации на Украине, оказалась информация об обмене пленными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии