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Славянская доктрина

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Капкан захлопывается: в Авдеевке началась третья фаза. Россия прогнула Киев с обменом, 5 проблем Зеленского — Закрытые сводки СВО

Капкан захлопывается: в Авдеевке началась третья фаза. Россия прогнула Киев с обменом, 5 проблем Зеленского — Закрытые сводки СВО

Капкан захлопывается: в Авдеевке началась третья фаза. Россия прогнула Киев с обменом, 5 проблем Зеленского — Закрытые сводки СВО   Впервые за долгое время едва ли не главной новостью, касающейся ведения спецоперации на Украине, оказалась информация об обмене пленными.

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