Арбитражный судья Лось не хочет, чтобы его уголовное дело рассматривали в Туле

Судья Арбитражного суда Григорий Лось, которого обвиняют в мошенничестве, покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, не хочет, чтобы его дело рассматривали в Туле.
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