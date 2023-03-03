Горные подразделения ЮВО отработали тактику борьбы с условным противником в Карачаево-Черкесии

При выполнении задач военнослужащие применяли штатное вооружение: автоматы Калашникова АК-74, пулеметы «Печенег», снайперские винтовки Драгунова (СВД), а также современное альпинистское снаряжение: страховочные обвязки, скальные и ледовые крючья.
При выполнении задач военнослужащие применяли штатное вооружение: автоматы Калашникова АК-74, пулеметы «Печенег», снайперские винтовки Драгунова (СВД), а также современное альпинистское снаряжение: страховочные обвязки, скальные и ледовые крючья.
Свежие комментарии