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Горные подразделения ЮВО отработали тактику борьбы с условным противником в Карачаево-Черкесии

Горные подразделения ЮВО отработали тактику борьбы с условным противником в Карачаево-Черкесии

При выполнении задач военнослужащие применяли штатное вооружение: автоматы Калашникова АК-74, пулеметы «Печенег», снайперские винтовки Драгунова (СВД), а также современное альпинистское снаряжение: страховочные обвязки, скальные и ледовые крючья.

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