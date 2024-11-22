Вместо завалюх. Землю на оживленном перекрестке в центре Барнаула готовят к застройке

Пока на площадке расположены частные дома На первом фото расположение домов в утвержденном проекте планировки, на втором – предлагаемые изменения / Фото: скриншот проекта планировки / проектная компания "Планета" В центре Барнаула готовят площадку для перспективного строительства.
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