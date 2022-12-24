Двое неизвестных вынесли 20 смартфонов и 100 тысяч рублей из салона связи на Испытателей

Злоумышленников уже ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вечером в пятницу, 23 декабря, в дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение о разбойном нападении на салон связи в торговом павильоне на проспекте Испытателей в Петербурге.