Переход от золотой осени к первой зимней сказке — удивительное, хрупкое время, когда природа замирает на пороге холодов, а земля впервые укрывается чистым белым покровом.
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