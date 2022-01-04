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Avia.pro: Украина направила в сторону границы с Россией почти сотню единиц бронетехники

Avia.pro: Украина направила в сторону границы с Россией почти сотню единиц бронетехники

Украина направила в сторону границы с Российской Федерацией почти сотню единиц бронетехники. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

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