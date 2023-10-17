Песков о словах Байдена: все хотят подавлять Россию и Путина, это не новая идея

Все хотят подавлять Российскую Федерацию и президента страны Владимира Путина, это не новая идея. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы Соединенных Штатов Джо Байдена, передает ТАСС.
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