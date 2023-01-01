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Джейсон Кидд: «Лука снова спас нас, смазав штрафные в концовке»

Джейсон Кидд: «Лука снова спас нас, смазав штрафные в концовке»

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд отметил два промаха Луки Дончича с линии штрафных за 1,5 секунды до конца матча против «Сан-Антонио» (126:125).

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