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Петербургский дневник

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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили взводные опорные пункты ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили взводные опорные пункты ВСУ

Также была ликвидирована пехота противника Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали взводные опорные пункты украинской армии и скопление пехоты противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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