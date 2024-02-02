Не могу не поделиться историей французского снайпера Эрвана Кастеля. Он был офицером французской армии, побывал не в одной горячей точке.
История французского снайпера Эрвана Кастеля
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Супер, Надежда, спасибо!
Ответить
1 час.
Надежда Белугина
Спасибо за отзыв, Верочка!❤️❤️❤️
Ответить
34 мин.
Николай Гончаров
Спасибо большущее этому Французу (с большой буквы!) и тем нашим, кто помогает ему и таким, как он! Как жаль, что это дело одиночек, а не государства. О продажных наших мразях, наживающихся на продажах паспортов миллионам заполонивших Россию уродов вспоминать не хочется
Ответить
25 мин.
Свежие комментарии