История французского снайпера Эрвана Кастеля

Николай Гончаров

Спасибо большущее этому Французу (с большой буквы!) и тем нашим, кто помогает ему и таким, как он! Как жаль, что это дело одиночек, а не государства. О продажных наших мразях, наживающихся на продажах паспортов миллионам заполонивших Россию уродов вспоминать не хочется