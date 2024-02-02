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Мы из Советского Союза

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История французского снайпера Эрвана Кастеля

История французского снайпера Эрвана Кастеля

Не могу не поделиться историей французского снайпера Эрвана Кастеля. Он был офицером французской армии, побывал не в одной горячей точке.

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Комментарии
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ВераВерная
Супер, Надежда, спасибо!
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1 час.
Надежда Белугина
Спасибо за отзыв, Верочка!❤️❤️❤️
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34 мин.
Николай Гончаров
Спасибо большущее этому Французу (с большой буквы!) и тем нашим, кто помогает ему и таким, как он! Как жаль, что это дело одиночек, а не государства. О продажных наших мразях, наживающихся на продажах паспортов миллионам заполонивших Россию уродов вспоминать не хочется
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25 мин.

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