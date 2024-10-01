Баварская армия – вечный второй Бавария — очень специфическая часть Германии. Коренное население здешних краёв — кельты, с которыми смешались пришлые германцы.
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Баварская армия – вечный второй Бавария — очень специфическая часть Германии. Коренное население здешних краёв — кельты, с которыми смешались пришлые германцы.
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