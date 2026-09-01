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Регионы России

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Захарова раскритиковала заявление Зеленского о тысячных ударах дронами по России

Захарова раскритиковала заявление Зеленского о тысячных ударах дронами по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ежедневно наносить по одной тысяче ударов дронами по российской территории.

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